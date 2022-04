Nasconde coca, eroina, hashish e 2 pistole, arrestato

La squadra mobile della Questura di Savona ha arrestato nel quartiere della Fontanassa un 67enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti di cui è stato trovato in possesso e di detenzione illegale di due armi clandestine. L'uomo era sotto osservazione e all'interno della sua abitazione sono stati trovati 60 grammi di cocaina, 15 di eroina e hashish, materiale da confezionamento, bilancino e sostanze per il taglio dello stupefacente che era destinato allo spaccio. In una buca scavata nel terreno di un giardinetto pubblico vicino a casa ben incartate con cellophane trasparente, sacchetto di plastica del tipo da freezer, carta stagnola, nastro adesivo da pacchi e un calzino di cotone colorato sono state trovate due pistole semiautomatiche cal. 7,65, verosimilmente fabbricate negli anni '40, una con la matricola completamente abrasa e priva di caricatore, mentre la seconda completa di caricatore contenente sei cartucce, con la matricola abrasa sul fusto e carrello ma ancora presente all'interno della canna circostanza che ha permesso di risalire al legittimo proprietario al quale l'arma risultava essere stata sottratta, alcuni giorni prima. (ANSA).