Lirica: Carlo Felice Genova, sciopero Snater per Rigoletto

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Potrebbe saltare la prima di Rigoletto prevista al Carlo Felice il 13 maggio prossimo. Lo Snater, la sigla sindacale che rappresenta parte del coro del Teatro genovese, dopo lo sciopero proclamato per il concerto di ieri sera (realizzato regolarmente e per intero ma con una compagine vocale dimezzata) ha ribadito lo stato di agitazione e annunciato l'astensione dal lavoro per il debutto, particolarmente atteso, dell'opera verdiana.

Il nuovo documento dello Snater ribadisce le accuse del documento precedente e insiste: le assunzioni "sbandierate - si legge - sono in maggioranza figlie di cause prossime a essere perse dalla Fondazione" e l'organico del Teatro è oggi di 229 lavoratori stabili, dunque al di sotto non solo della dotazione organica proposta dalla sovrintendenza (258) ma anche al di sotto della dotazione Bray (244). "Siamo molto tranquilli - è il commento del sovrintendente Claudio Orazi - sappiamo di aver fatto tutto quello che è inserito nel documento del sindacato, come abbiamo già avuto modo di affermare nella nostra risposta relativa all'agitazione proclamata ieri. Lavoriamo sugli organici, sui concorsi, sulle audizioni per il prossimo anno, sulla programmazione e abbiamo una gestione assolutamente trasparente. Nei prossimi giorni risponderemo al nuovo documento punto per punto". (ANSA).