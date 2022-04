Covid: Liguria, tasso positività al 15,9%, 4 i decessi

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Ci sono ancora 1.600 nuovi casi di Covid in Liguria a fronte di 10.036 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività pari al 15,94%. Il totale dei casi positivi è 18.127, 48 in meno rispetto a ieri. Salgono lievemente i ricoverati: sono 310, tre in più rispetto a ieri.

Stabili le intensive, sono 15. In isolamento domiciliare ci sono 17.169 persone, 151 in più rispetto a ieri. Ancora quattro i deceduti: Sono due uomini di 73 e 79 anni e due donne di 92 e 94 anni. Da inizio pandemia i decessi segnalati in Liguria sono 5.248. (ANSA).