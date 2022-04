Teatro: in sciopero coro Carlo Felice, a rischio metà concerto

Concerto con suspence questa sera (ore 20) al Teatro Carlo Felice di Genova. Il cartellone sinfonico prevede un articolato programma affidato alla solida bacchetta di Hartmut Haenchen con due pagine di Beethoven (la Cantata per soli, coro e orchestra "Meerestille und Gluckiche fahrt" op. 112 e la Sinfonia n.3) e la Messa D 167 di Schubert.

Ma il programma potrebbe essere rivoluzionato all'ultimo momento a causa di uno sciopero dichiarato dallo Snater, sindacato cui aderisce parte del Coro. In pratica dunque sarebbero in forse le due pagine corali e potrebbe "salvarsi" la Terza beethoveniana.

Lo Snater, nel dichiarare sciopero, ha denunciato alcune criticità tra cui la mancanza di certezze di continuità lavorativa per 60 elementi del coro, la mancanza di una programmazione che assicuri il lavoro fino al termine della stagione, l'attesa della stabilizzazione di chi ha maturato il diritto al contratto a tempo indeterminato, il mancato avvio delle audizioni per il prossimo anno. A questo lo Snater aggiunge mancanza di trasparenza, ricorso eccessivo a cambiamenti d'orario e infine "mancanza di efficace pubblicità sul territorio con la sala spesso desolatamente vuota".

La Sovrintendenza ha risposto punto per punto con un documento consegnato al sindacato: "In riferimento ai 60 artisti del coro è noto che la Direzione ha provveduto ad assicurare tali unità lavorative dall'inizio della stagione" e per "Manon Lescaut" l'organico è stato di 72 artisti del coro. Il vertice smentisce anche l'accusa di mancanza di programmazione: "un'articolata programmazione che impegna tutte le risorse è stata approvata dal Consiglio d'Indirizzo ed esposta dal Direttore Artistico in sede di riunione sindacale". In tema di stabilizzazioni, la sovrintendenza ha ricordato che dal 2020 sono stati stabilizzati 38 ruoli artistici e tecnici e altri lo saranno in base ai presunti diritti acquisiti; e sono state fissate le date per le audizioni della prossima stagione. Il Teatro, infine, ha respinto anche le accuse di scarsa trasparenza gestionale e di mancanza di attività promozionale.

Stasera si saprà se le risposte saranno accolte e se il coro si presenterà al completo sul palcoscenico. (ANSA).