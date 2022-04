Comunali: Genova; per Dello Strologo 6 incontri a tu per tu

Parte domani al Point Elettorale la serie di incontri faccia a faccia con il candidato sindaco di Genova Ariel Dello Strologo. Lo annuncia una nota spiegando che a dare il via all'iniziativa sarà l'artista Francesco Bacci.

"Un tavolo, due sedie e dieci minuti per parlare a tu per tu.

Il format classico dello "speed date" diventa l'occasione, per gli elettori e le elettrici di Genova, per incontrare e conoscere Ariel Dello Strologo, scegliere un tema, porre una domanda e ascoltare proposte e soluzioni del candidato della coalizione progressista" spiegano gli organizzatori.

L'iniziativa elettorale parte domani, sabato 23 aprile alle 16 (fino alle ore 18), e prevede sei appuntamenti al Point Elettorale in via Cairoli 5-7R. Le date successive saranno via via postate sulla bacheca della pagina Facebook del candidato sindaco.

Francesco Bacci è un artista eclettico, architetto, musicista e compositore, membro della band "Ex-Otago". "Incontrare le persone è la parte della campagna elettorale che preferisco. Per la maggior parte del tempo mi sposto sul territorio, quartiere per quartiere. E ogni volta è un'occasione di scambio e arricchimento. Con l'iniziativa dello "speed date" invito i cittadini e le cittadine a venire a conoscermi nella mia "casa" elettorale. Qui possiamo allargare gli orizzonti a livello di contenuti e, nella forma, ridurre le distanze ai due metri che ci separano, da un lato all'altro del tavolo", commenta Dello Strologo. "Per far uscire Genova dall'isolamento, sia fisico per via dei pessimi collegamenti sia sociale per l'assenza di adeguati servizi, invitiamo le persone a creare insieme una comunità attiva e partecipe".

Per registrarsi agli speed date con Ariel Dello Strologo si può compilare un form online che si trova sul relativo post su Facebook oppure mandare un'email all'indirizzo info@dellostrologosindaco.it indicando nome e numero di telefono per essere ricontattati. (ANSA).