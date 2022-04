Banfi, con Totò stesse sensazioni che con Papa Francesco

(ANSA) - ARMA DI TAGGIA (IM), 22 APR - "Il fatto di avere conosciuto personalmente Totò, seppur solo per mezz'ora, mi ha dato le stesse sensazioni che mi ha dato giorni fa il Papa, quando ha voluto vedermi per farmi gli auguri per i sessant'anni di matrimonio". Lo ha detto Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi, che oggi ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Arma di Taggia con una cerimonia in piazza Chierotti, che ha visto la partecipazione di circa trecento persone. Parlando ancora della sua visita al Papa, Banfi ha aggiunto: "Quando alla fine gli ho detto 'Santità, allora noi diventiamo amici, un giorno?' mettendomi una mano sulla schiena, mi ha risposto 'Banfi, ma noi siamo già amici". Una visita di circa tre quarti d'ora quella con papa Francesco. "L'ho fatto sorridere e gli ho raccontato delle barzellette, perché gli ho detto che volevo diventare giullare del Papa. Quando lei è 'arrabbieto', gli ho detto, e lui ha subito sorriso. Mi fa chiamare io vengo qui, la faccio sorridere e me ne vado". (ANSA).