Tutto pronto per Euroflora, domani inaugurazione

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Tutto pronto per l'inaugurazione domani alle ore 16 della XII edizione di Euroflora, la mostra internazionale del fiore e delle piante ornamentali che aprirà al pubblico sabato 23 aprile e proseguirà, nei Parchi e nei Musei di Nervi, fino a domenica 8 maggio. Saranno presenti alla cerimonia di taglio del nastro oltre a Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova Spa che organizza la manifestazione il sottosegretario per la Transizione Ecologica Vannia Gava, il governatore ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Con loro Giuseppe Zhu, China Flower Expo, Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova, e Carlo Ferro, presidente ICE Agenzia. Saranno presenti anche il presidente di Cia nazionale Dino Scanavino e la presidente di Confagricoltura Donna Alessandra Oddi Baglioni. La cerimonia sarà preceduta dal saluto dell'ambasciatrice Unicef Alessia Cotta Ramusino.

Nutrito il gruppo delle presenze straniere, con l'importante ritorno dei Paesi Bassi e del Principato di Monaco con il Jardin Exotique, la seconda volta della Cina in rappresentanza di China Flower Expo, e la Francia con le Floralies di Nantes, da quest'anno gemellate con Euroflora. E poi la Spagna con un giardino dedicato all'evento tradizionale della città di Murcia, l'Entierro de la Sardina, e gli Stati Uniti con la città di Columbus (Ohio). Il fil rouge dell'intera manifestazione è l'acqua, con 18 fontane a fare da elemento scenografico e a produrre anche un piacevole sottofondo sonoro. Gli zampilli raggiungeranno, nelle fontane più grandi, i sei metri di altezza. (ANSA).