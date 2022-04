Spezia, Motta non boccia Nzola: "Valuto gli allenamenti"

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 APR - "Come tutti gli altri, Nzola fa parte del gruppo. Io sono un tecnico che valuta gli allenamenti e per me sono tutti sono potenziali titolari. Fino all'ultimo momento, tutti hanno la possibilità di conquistarsi una maglia".

Così Thiago Motta in merito al suo centravanti, protagonista di una scena surreale durante la partita contro l'Inter. Entrato nel secondo tempo, è stato rispedito fuori campo dall'arbitro Maresca per togliere un piercing che non è riuscito a rimuovere, venendo sostituito dopo pochi minuti. Il tecnico dello Spezia, nel dopo partita, aveva dribblato le domande in merito, preferendo concentrarsi sulla squadra. "Io poco loquace? Rispetto le opinioni di tutti. Ognuno ha il suo modo di vedere le cose. Se devo spiegare un episodio - ha detto Motta - lo faccio a mio modo, cercando di metterci il massimo della professionalità ma anche naturalezza. Sono così". (ANSA).