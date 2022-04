Polizia Genova sequestra 700 gr cocaina, tre arresti

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - La Polizia di Genova, nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio nel Centro Storico, ha arrestato il 12 aprile tre cittadini senegalesi, tra cui un minorenne, sorpresi con oltre 700 grammi di cocaina purissima nascosta nella loro abitazione, in un seminterrato in zona Oregina.

Personale dei 'Falchi' della Squadra Mobile, dopo aver svolto per alcuni giorni mirati servizi di osservazione, alle prime ore del pomeriggio ha fatto irruzione nell'appartamento. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un panetto di cocaina pura allo stato solido ancora da tagliare e confezionare, oltre a diverse dosi già pronte, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Gli inquirenti ritengono, data la notevole quantità di cocaina rinvenuta, che si tratti di una vera e propria centrale di stoccaggio e smistamento della droga destinata a rifornire i piccoli pusher che operano quotidianamente nei carruggi del centro storico del capoluogo ligure (ANSA).