Aeroporto Genova, Ryanair annuncia rotta su Dublino

(ANSA) - GENOVA, 21 APR - Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta verso Dublino come parte integrante dell'operativo invernale 2022 da Genova. Per celebrare questa nuova rotta, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19.99 euro per viaggiare fino alla fine di marzo 2023. "L'apertura di questa nuova rotta da Genova - ha detto il country manager di Ryanair per l'Italia Mauro Bolla - rafforza il nostro impegno nell'aumentare la connettività, le opzioni di viaggio e il turismo inbound verso Genova e la Liguria. Con il ritorno della fiducia dei consumatori, chiediamo al Governo italiano di eliminare la tassa sul turismo su tutti i viaggi aerei dal 2022 al 2025 che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei.

L'eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair".

"Questo è un momento molto importante per la nostra città perché inauguriamo una muova modalità di collaborazione tra il Comune e l'Aeroporto che ha funzionato da catalizzatore per allargare la collaborazione con altri territori, come quello savonese e il Tigullio - ha detto l'assessore allo sviluppo economico, turistico e al marketing territoriale del Comune di Genova Laura Gaggero -, una collaborazione che ci consente di studiare nuove rotte che pensino all'incoming non solo sui voli stagionali o sull'outgoing. Questa sinergia ci dà la possibilità di attrarre l'interesse dei vettori, interesse che viene alimentato dalle naturali caratteristiche di Genova e che la stanno rendendo sempre più una destinazione turistica apprezzata e conosciuta nonché un hub crocieristico per i viaggiatori del nord Europa". (ANSA).