Alla Spezia ex rifugio antiaereo ospita esposizione multimediale

Avviato alla Spezia il recupero della galleria Quintino Sella, che si snoda per alcune centinaia di metri al di sotto della collina del Poggio e che ha funzionato da rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. All'interno della struttura troverà posto un'esposizione multimediale che racconterà la storia del sito e di quel tratto di centro storico, cambiato radicalmente a seguito dei violenti bombardamenti alleati dell'aprile 1943. La struttura aveva un ingresso principale sotto l'omonima scalinata lungo Via del Prione e un primo sbocco alle spalle di Piazza Sant'Agostino. Da qui è partito il cantiere. "Il primo gesto concreto dell'opera di valorizzazione è stata l'eliminazione di un diaframma di blocchetti prefabbricati che aveva chiuso l'uscita - ha spiegato durante un sopralluogo il sindaco Pierluigi Peracchini - e celato alla vista i resti delle volte della chiesa medievale che qui sorgeva. La zona ha conosciuto dopo la guerra una risistemazione urbanistica che doveva essere temporanea e invece si è protratta per decenni". L'opera è finanziata dalla Regione Liguria con 900 mila euro. In futuro è previsto un secondo lotto di lavori che dovrebbe riguardare i ruderi del sovrastante Convento delle Clarisse, risalente originariamente al Cinquecento e anch'esso raso al suolo durante la guerra. (ANSA).