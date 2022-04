Urtato da container su ponte nave, ferito operaio

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta ieri sera all'interno dell'area portuale in viale San Bartolomeo per soccorrere un operaio infortunatosi a bordo di una nave mercantile. L'uomo stava operando sul ponte di una portacontainer ormeggiata al Molo Fornelli quando è stato urtato da un contenitore che lo ha scaraventato a terra. I Vigili del Fuoco saliti a bordo insieme al personale sanitario del 118 hanno immediatamente stabilizzato il ferito su una barella e lo hanno trasferito sulla banchina utilizzando un cestello movimentato da una delle gru del porto.

L'operaio è stato portato al pronto soccorso per accertamenti medici. (ANSA).