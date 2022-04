Comunali: apre point Vince Genova, i primi nomi in lista

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - "Bisogna vincere al primo turno perché così avremo due settimane in più per lavorare per Genova". Il sindaco Marco Bucci, in corsa per il secondo mandato alle prossime comunali, è fiducioso in quello che sarà il risultato alle urne, a giugno. Ha parlato prima dell'inaugurazione del point elettorale di Vince Genova, una delle liste che lo sosterranno. Il point sarà aperto al pubblico da oggi nella centralissima galleria Mazzini. Una vera e propria folla, tra candidati e sostenitori, al taglio del nastro. Tra i presenti anche l'imprenditore Aldo Spinelli che ha salutato il sindaco e osservato con lui la vetrina del point dove scorreranno, a ciclo continuo, le immagini delle opere fatte per Genova in questi cinque anni e quelle in programma in caso di vittoria. "Il faccia a faccia con Dello Strologo? Io non vedo l'ora, ma mi dicono di aspettare", afferma Bucci che, sugli episodi legati agli atti vandalici contro i manifesti elettorali degli ultimi giorni dice: "Atteggiamenti segno di un'inciviltà che non fa parte del dna di Genova".

La lista di Vince Genova sarà "civica e trasversale e punterà moltissimo sulle singole professionalità", afferma Carmelo Cassibba, coordinatore cittadino. Oltre ai quaranta candidati al consiglio comunale sarà presente in tutti i nove municipi. Tra le figure scorte all'inaugurazione del point, e che saranno candidate, l'assessore alla Cultura Barbara Grosso, in lista come gli assessori Matteo Campora, Pietro Piciocchi e Lorenza Rosso, l'ex assessore Arianna Viscogliosi, il consulente per gli eventi Maurizio Gregorini, Ubaldo Borchi e Cristina Cantini di Noi con l'Italia, l'ex consigliere Pd Paolo Gozzi, e poi l'ex vicepresidente della comunità ebraica genovese Chicco Veroli, l'imprenditore Valter Pilloni, uno dei primi rivenditori di scooter elettrici a Genova, l'animalista Saba Wesser, l'ex capo di gabinetto dell'allora ministro Frattini Antonio Bettanini e il presidente del Civ di Certosa Enzo Greco. (ANSA).