Allevamento degli orrori nel Genovesato, salvati cani e gatti

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Un cucciolo morto e altri 19 in pessime condizioni tra pulci, escrementi e in spazi angusti. E' l'allevamento degli orrori scoperto dalle guardie zoofile dell'Oipa nei boschi di Trasta, nel Genovesato. Gli agenti avevano individuato il posto da giorni ma a Pasquetta, su ordine della procura, sono riusciti a entrare nella cascina. Dentro c'erano 15 cani, shih tzu e chihuahua, e 4 gatti maine coon, destinati con ogni probabilità al mercato clandestino. Gli animali erano affamati e assetati e in pessime condizioni igieniche, pieni di pulci e ammassati l'uno sull'altro tra sporcizia e deiezioni. Un cucciolo di cane è stato trovato morto dentro un contenitore.

Cani e gatti sono stati sequestrati e trasportati al canile di Monte Contessa. Il proprietario dell'abitazione è stato denunciato per detenzione incompatibile con la natura etologica degli animali. (ANSA).