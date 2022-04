Comunali Genova: insulti e vandalismi su manifesti Marco Bucci

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Scritte e insulti sul manifesto elettorale di Marco Bucci al capolinea di un autobus mentre quello davanti al point elettorale della lista Vince Genova, che sostiene Bucci, è stato divelto. "Manifesti strappati e insulti - scrive Carmelo Cassibba, coordinatore di Vince Genova, che ricorda i manifesti dell'assessore Paola Bordilli imbrattati con insulti sessisti -. Sembra quasi una strategia della tensione per intimidire i candidati della coalizione che sostiene Bucci. Gesti violenti, nel linguaggio e negli atti. Ci auguriamo che questi fenomeni ai quali stiamo assistendo da giorni, possano esaurirsi con le registrazioni effettuate e che non diventino una consuetudine per questa campagna elettorale".

