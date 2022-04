Code su nodo autostradale ligure per controesodo Pasquetta

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Controesodo di Pasquetta e problemi per qualche incidente sul nodo autostradale ligure dove, nonostante il piano attuato da Aspi e Autofiori che ha tolto alcuni dei cantieri nei punti più critici, si registrano code in alcuni casi chilometriche. In A10 tra Finale e Spotorno tratto chiuso per un incidente. Verso Genova si sono formate code per circa 16 km. Sempre in A10, 3 km di coda tra Varazze e il bivio A10-A26 per riduzione di carreggiata. Sulla A12 code a tratti tra Rapallo e il bivio con la A7 per traffico intenso. In A26 coda di 4 km tra Masone e Ovada per lavori. (ANSA).