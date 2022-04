Pasqua:centinaia di bimbi a Rapallo per 'rompere' l'Uovo gigante

Centinaia di bambini hanno partecipato alla manifestazione dell'Uovo Gigante a Rapallo, in una riviera ligure assolata e invasa dai turisti. I piccoli ospiti hanno partecipato all'estrazione dei regali e hanno poi assistito alla uscita di uova e giocattoli direttamente dal grande uovo sistemato all'interno del Chiosco della Musica, la suggestiva struttura con le volte affrescate situata sul lungomare.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Rapallo e dal Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, è tornata dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. Il grande successo di pubblico ha colpito gli stessi organizzatori: "E' un segno del ritorno alla normalità, è una ripartenza importante per tutti - ha detto il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco -. Siamo contenti nel vedere tanti bambini entusiasti e ringraziamo il Circolo Pescatori per tutto questo".

"E' bello vedere il ritorno dei bambini dopo due anni di assenza della manifestazione a causa della pandemia - ha detto il presidente del Circolo Pescatori Riccardo Repetto -.

Naturalmente abbiamo preso le precauzioni necessarie per mantenere condizioni di sicurezza. Ringrazio tutti i soci del circolo per il grande lavoro svolto".

Una lunga coda di bambini, genitori e nonni, in attesa di ritirare giocattoli e uova ha riempito il lungomare. Al termine della manifestazione sono stati distribuiti quasi 600 omaggi, tra uova e sorprese.