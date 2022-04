Offese a Bordilli: Pd, battaglia politica non cada nell'insulto

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - "Condanniamo con la più netta fermezza le espressioni ingiuriose e sessiste indirizzate all'assessore Paola Bordilli, cui va la nostra solidarietà. La battaglia politica, anche aspra, non può mai cadere nell'insulto, ancora peggio se accompagnato dalla discriminazione di genere". Lo scrive in una nota il Pd genovese commentando l'insulto scritto su un manifesto elettorale a Pegli.

"Per un dibattito civile e utile alla cittadinanza - conclude il gruppo - è essenziale che la politica nella sua interezza condanni ogni episodio di violenza verbale, prenda la distanze dagli haters, e collabori con le Istituzioni affinché siano individuati e isolati". (ANSA).