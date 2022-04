Offese a Bordilli: Candia, linguaggio violento è intollerabile

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - "Il linguaggio violento che ha come bersaglio le donne in quanto tali è intollerabile". Lo dichiara Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa. "Per questo gli insulti contro l'assessora comunale Paola Bordilli sono da condannare. La critica politica può anche essere aspra, ma nulla c'entra con la volgarità sessista e superficiale".

