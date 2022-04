Comunali Spezia: Grazzini rompe indugi e si candida a sindaco

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 APR - Giovanni Grazzini, per tutti Nanni, ex commissario di Forza Italia per la provincia della Spezia, rompe gli indugi e si candida a sindaco di La Spezia. La candidatura ufficiale, secondo indiscrezioni, verrà ufficializzata martedì prossimo.

Grazzini, commercialista ed ex presidente e amministratore delegato dello Spezia Calcio, aveva lasciato Fi dopo la ricandidatura del sindaco uscente Pierluigi Peracchini, sostenuto da tutto il centrodestra. Le voci sulla sua candidatura sono circolate in mattinata dopo le foto apparse sui quotidiani locali con lo slogan 'Buona Pasqua e belle sorprese per tutti" e poi sono state confermate quando Grazzini ha incontrato un centinaio di persone in piazza a Spezia.

Sono sei i candidati: Peracchini per il centrodestra; Piera Sommovigo per l'area progressista; Antonella Franciosi per Italia Viva e Partito Socialista Italiano; Andrea Buondonno per Azione; Marisa Granello per il Fronte di Liberazione Nazionale; Paolo Pazzaglia con la lista civica Spezia al Centro. (ANSA).