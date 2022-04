Tpl: presentati i nuovi bus di linea ad Albenga

(ANSA) - SAVONA, 15 APR - Due nuovi autobus per Tpl Linea, l'azienda di trasporto pubblico della provincia di Savona. Il primo è la nuova "ammiraglia" da 18 metri, a pianale ribassato, quattro porte, con roadscan, videosorveglianza e conta-passeggeri: si tratta del modello MAN Lion's City, ideale per la linea costiera ad alta frequenza nel trasporto urbano, che può ospitare oltre 150 passeggeri in totale sicurezza. Il secondo è un mezzo di 7 metri "classe I", modello Iveco Indcar, che sarà utilizzato per il servizio sulle linee ad area urbana.

I nuovi autobus saranno subito in circolazione. La presentazione ufficiale è avvenuta stamattina ad Albenga, alla presenza dei vertici aziendali e del sindaco Riccardo Tomatis. "E' un altro esempio di ottimizzazione e modernizzazione del nostro parco mezzi - affermano il presidente di Tpl Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso - un processo indispensabile per essere al passo coi tempi rispetto alle esigenze di servizio nelle varie zone del territorio savonese.

Abbiamo scelto un autobus da 18 metri in grado di garantire un alto flusso di utenza, in particolare per tutta la tratta litoranea, ma al tempo stesso abbiamo indirizzato gli investimenti su mezzi piccoli, agili e veloci, per coprire determinate tipologie di trasporto urbano e percorrere facilmente le strade che dalla costa portano al nostro entroterra. Nuovi mezzi che puntano con decisione su tecnologia, confort e sicurezza, con un incremento significativo negli standard di prestazione e di servizio per i viaggiatori". I due nuovi bus si aggiungono alla flotta di Tpl Linea nell'ambito del percorso aziendale di rinnovamento e ammodernamento del parco mezzi in circolazione, nel segno dell'innovazione e dell'ambiente. "Proseguiremo ancora su questo indirizzo aziendale con la speranza di un progressivo aumento nell'utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti a livello urbano e anche extraurbano" concludono dall'azienda. (ANSA).