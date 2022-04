Ex Regina Pacis: ospiterà servizi anche Scuole Vespertine

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - «I lavori di messa in sicurezza, come comunicato dalla direzione competente al Municipio IV settimane fa, partiranno entro aprile per concludersi a settembre quando potranno entrare i primi servizi al quartiere, nella fattispecie la Scuola Vespertine come da richiesta delle stesse. Il quartiere, con cui mi sono confrontato già a inizio anno, sa bene l'impegno della nostra amministrazione nella soluzione di una questione annosa, ereditata dalla giunta Doria che nel 2016 chiuse per inagibilità l'edificio acquistato dalla Curia". Lo dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi rispondendo alle critiche mosse dal candidato sindaco di Genova dell'area progressista Ariel Dello Strologo. "Con i cittadini della zona mi sono preso degli impegni precisi e sanno che li sto portando a buon fine. Il candidato delle sinistre s'informi prima di parlare. I cittadini sanno distinguere chi lavora da 5 anni per Genova e chi fa discorsi superati dai nostri fatti». (ANSA).