Turismo: Toti, Liguria fa il pieno per i ponti di primavera

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Arrivano buone notizie per il turismo in Liguria che, in questi primi ponti di Primavera, si prepara al tutto esaurito. Ad annunciarlo il presidente della Regione, Giovanni Toti. "Le previsioni sono buone in tutta la regione - spiega - La rimozione dei cantieri autostradali fino al 9 maggio ci porta un vantaggio. Le prenotazioni stanno correndo veloci, c'è già il 70% di camere occupate per questo week end di Pasqua che cresceranno nelle prossime ore. Poi arriveranno turisti senza prenotazione. Ma non sarà solo il week end di Pasqua ad essere da tutto esaurito ci saranno anche quelli del 25 Aprile e 1 Maggio". "Questo - aggiunge Toti - è il segno che la Liguria è sempre più attrattiva anche grazie a importanti politiche di marketing. Già lo scorso anno avevano registrato con l'allenamento della pandemia ottimi numeri di ripartenza e credo che quest'anno potremo fare uguale o anche meglio". (ANSA).