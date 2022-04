Tlc: Guindani(Vodafone), droni per gestire traffico Genova

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Droni controllati da remoto che possono analizzare lo stato delle infrastrutture, mezzi di trasporto pubblico con capacità visiva allargata per individuare pericoli e ostacoli e mezzi pubblici collegati al sistema semaforico. Sono questi alcuni dei progetti di sperimentazione in corso a Genova per rendere più sicura la mobilità nelle città a cui Vodafone è a fianco. Sono stati raccontati da Pietro Guindani, Presidente di Vodafone Italia, in occasione del Digital Talk "Sostenibilità e Innovazione: le "transizioni gemelle" per dare forma al futuro" organizzato da Italy Next Generation.

"Per l'integrazione delle tecnologie con lo sviluppo di servizi, possiamo contare sul Pnrr che mette a disposizione capitali pubblici che integrano la disponibilità di capitali privati, a loro volta pronti ad investire per mettere in atto quelle tecnologie a banda ultralarga fissa e mobile", ha affermato Guidani.

"Un secondo elemento è costituito dalle tecnologie 5G in funzione radiomobile, ma anche in modalità fissa, che consentono la trasmissione dati ad altissima velocità. L'elaborazione dei dati è molto più veloce e quindi permette di ricevere risposte in tempo reale che diventano essenziali per servizi ad alto livello di criticità, come ad esempio la sicurezza stradale o la sicurezza sul lavoro", ha concluso il presidente di Vodafone.

