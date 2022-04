Pasqua: Werdin, i numeri non premiano Savonese e Levante

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Vacanze di Pasqua, Genova si conferma riferimento per i turisti; buoni numeri per le province di Imperia e La Spezia, meno per il Savonese e il Levante. Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria, fa una fotografia della situazione delle prenotazioni alberghiere per il ponte pasquale.

"Imperia tiene per la vicinanza con la Francia - spiega Werdin - Le 5 Terre, sempre richieste, trainano lo spezzino; Genova va sempre bene grazie alle mostre, all'acquario, ai palazzi dei Rolli. Meno bene il Savonese e il Levante dove le strutture piccole sono piene ma quelle grandi no".

Werdin comunque precisa che le prenotazioni in questi ultimi due giorni hanno avuto un'accelerata rispetto a prima in virtù del quadro meteorologico. "Le previsioni del tempo sono buone - conclude Werdin - e chi ha aspettato all'ultimo momento per prenotare lo sta facendo adesso. Anche dal punto di vista della viabilità, la rimozione dei cantieri dalle autostrade sono una buona notizia". (ANSA).