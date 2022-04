Lezione educazione civica, studenti Rapallo puliscono spiagge

(ANSA) - RAPALLO, 14 APR - Nell'ambito delle attività di educazione civica svolte nel corso dell'anno scolastico all'istituto Liceti di Rapallo, i ragazzi che frequentano le terze classi si sono dedicati alla pulizia delle spiagge di Prelo e Trelo a San Michele di Pagana (Rapallo). L'iniziativa mirava a sensibilizzare gli studenti sull'importanza di rispettare e migliorare l'ambiente e di prendersi cura del bene pubblico.

Il progetto è stato supportato dal Comune di Rapallo e da Aprica, che cura la raccolta rifiuti per il Comune.

Durante due giornate sono stati raccolti i rifiuti e differenziati utilizzando i sacchi forniti da Aprica. Alla raccolta dei rifiuti è stata abbinata un'attività didattica: gli studenti hanno preparato una scheda in cui hanno indicato le diverse tipologie di rifiuti raccolti per realizzare a scuola un approfondimento di tipo statistico. (ANSA).