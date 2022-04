Gli rubano fisarmonica e la ritrova su sito vendite online

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - I poliziotti del Commissariato Prè, a conclusione di un'attività investigativa, hanno denunciato un 54enne pluripregiudicato per il reato di ricettazione.

I fatti risalgono ai primi giorni di aprile quando, presso gli uffici del Commissariato, si è recato un cittadino riferendo di aver riconosciuto la propria fisarmonica, precedentemente rubata, su un sito di vendita on line a cui era associato un account ed un numero di telefono. Gli agenti hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso e sono risaliti all'identità del ricettatore, soggetto già noto poiché dedito alla commissione di reati contro il patrimonio. D'accordo con i poliziotti, il denunciante si è finto interessato all'acquisto della fisarmonica del valore stimato per circa 2.000 euro ed ha fissato con il venditore due appuntamenti ai quali però non si è presentato. Ieri mattina gli agenti, muniti di decreto dell'A.G., hanno proceduto alla perquisizione del domicilio del 54enne dove è stato rinvenuto lo strumento ancora munito di custodia e bretelle, unitamente ad una chitarra di cui l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza e per questo è stata sequestrata. La fisarmonica, completati gli atti di rito, sarà restituita al legittimo proprietario. (ANSA).