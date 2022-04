Covid: in Liguria in una settimana casi in crescita del 4%

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Nella settimana dal 6 al 12 aprile in Liguria c'è stato un incremento di positività al covid del 4,2% rispetto alla settimana precedente. Questo l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: La Spezia 773 (-4,9% rispetto alla settimana precedente), Genova 678 (+9,6%), Imperia 493 (+3,4%), Savona 491 (-6,8%).Sono dati della Fondazione Gimbe.

Sopra media nazionale i posti letto occupati da malati covid in area medica (17,3%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (4,7%).

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'84,5% (media Italia 84,1%) a cui aggiungere un ulteriore 0,8% (media Italia 1,6%) solo con prima dose; l tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell' 82% (media Italia 83,7%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 3,2% (media Italia 8,9%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 26,7% (media Italia 33,9%) a cui aggiungere un ulteriore 3% (media Italia 3,6%) solo con prima dose (ANSA).