Cantieri e traffico intenso, in A12 coda 10 km tra Nervi e Recco

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Nonostante lo smantellamento di alcuni cantieri in previsione delle festività pasquali, il nodo autostradale ligure ha sofferto il traffico intenso e fin dalle prime ore della giornata per incolonnamenti di auto e mezzi pesanti in A7, A10, A12 e A26. Code fin dalle 8 del mattino in A7, dove si sono registrate code fino a 7 km poi risolte, A26 e A10. Poco dopo le 9 la situazione era scorrevole nel Ponente ligure ma è peggiorata nel Levante dove, in A12, alle 9,30 sono stati registrati 6 km di coda da Genova Est a Recco a causa dei cantieri in galleria. Peggiora ulteriormente la situazione tra Nervi e Recco dove sono registrati 10 km di coda in direzione Livorno. (ANSA).