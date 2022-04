Canoni demanio,Marina Porto Antico vince al Tar contro Authority

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Marina Porto Antico vince il ricorso al Tar della Liguria contro l'Authority portuale di Genova sulla rideterminazione dei canoni demaniali per le aree di interesse pubblico nel porto storico. "L'Authority dovrà rideterminare il canone concessorio dovuto dalla ricorrente a decorrere dall'annualità 2011, computandolo nella metà della misura ordinaria per le superfici soggette al libero e gratuito uso pubblico - spiega il Tar - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dovrà restituire alla ricorrente le eventuali somme già versate che, in esito al ricalcolo, risultassero non dovute, maggiorate degli interessi legali".

(ANSA).