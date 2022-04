Al via lavori riqualificazione Teatro Chiabrera a Savona

(ANSA) - SAVONA, 14 APR - Al via entro fine giugno i lavori per la riqualificazione del teatro Chiabrera e di piazza Diaz a Savona. Lo hanno annunciato gli assessori regionali all'urbanistica Marco Scajola e alla cultura Ilaria Cavo nella Sala Rossa del Comune di Savona insieme al sindaco Marco Russo e gli assessori Nicoletta Negro e Ilaria Becco. Le opere sono finanziate attraverso il fondo strategico regionale per una somma totale di un milione e 800 mila euro. Tra gli interventi previsti l'adeguamento normativo degli spazi, la realizzazione di un bar autonomo direttamente connesso alla sala del "Ridotto" e un ascensore esterno, una seconda uscita di sicurezza, per il superamento delle barriere architettoniche. Per la piazza è previsto oltre al rifacimento della pavimentazione, una fontana sul lato sinistro e aiuole sul lato destro. "Questo è un recupero di straordinaria rilevanza", ha commentato l'assessore Scajola. "E' l'unico teatro di tradizione della nostra regione, sia per la lirica con l'Opera Giocosa che per la sinfonica", ha ricordato l'assessore Cavo. Il sindaco Russo e gli assessori Becco e Negro hanno sottolineato l'importanza dell'intervento: "Sarà un 'teatro 360', un luogo di innovazione culturale aperto alla città e di stimolo alla crescita di Savona". (ANSA).