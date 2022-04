A Lino Banfi cittadinanza onoraria a Taggia

(ANSA) - TAGGIA, 14 APR - Il Comune di Taggia ha conferito la cittadinanza onoraria all'attore pugliese Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi. La cerimonia di consegna dell'onorificenza è prevista per il 22 aprile, alle 11.30, in piazza Chierotti.

"Siamo davvero onorati di poter ospitare Lino Banfi - ha detto il sindaco di Taggia Mario Conio - in uno dei luoghi a lui particolarmente cari. Banfi ha trascorso proprio qui la sua giovinezza custodendo ancora oggi un limpido ricordo di una parte importante della sua vita". E infatti ha svolto il servizio militare presso le ex Caserme Revelli, mantenendo poi un legame molto forte col territorio. "E' curioso ricordare come l'idea di conferirgli la cittadinanza sia nata da una amabile chiacchierata tra Lino e il presidente Toti - ha detto il sindaco - nel corso della quale è emerso tutto l'amore e l'affetto che Banfi nutre per il nostro territorio". L'assessore regionale Marco Scajola ha poi contattato il sindaco Conio e da lì è iniziato l'iter per conferire la cittadinanza onoraria.

"Lino Banfi è uno dei più importanti attori della commedia italiana - dichiarano, in una nota, Toti e Scajola - è un piacere poter ricambiare l'affetto che nutre per Taggia e per la Liguria conferendogli la cittadinanza onoraria". L'evento verrà presentato dal conduttore e showman Gianni Rossi. (ANSA).