Verso accordo per Hi-Lex, 14 licenziamenti invece di 22

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, i lavoratori di Hi-Lex, azienda di Chiavari attiva nell'automotive, sottoscriveranno l'accordo per la chiusura della vertenza di licenziamento ottenendo la salvaguardia di 8 posti di lavoro e un percorso di ricollocamento dei fuoriusciti.

Le votazioni sono ancora in corso ma i sì dovrebbero essere la maggioranza.

L'azienda aveva chiesto di licenziare 22 lavoratori, la trattativa con i sindacati ha ottenuto che i licenziamenti siano 14, di cui 5 volontari e che questi lavoratori ricevano da 18 a 20 mensilità e l'opportunità di seguire percorsi di ricollocamento tramite il Villaggio del Ragazzo o altre realtà del territorio.

Lasciata la possibilità al lavoratore di non accettare i termini e di impugnare il licenziamento. "Abbiamo voluto dare un paracadute a tutti - spiegano dal sindacato - gli otto lavoratori che abbiamo salvato dal licenziamento saranno ricollocati in azienda e la proprietà ci ha comunque assicurato che proseguiranno gli investimenti tecnologici in ricerca e sviluppo".

Terminata l'assemblea del turno serale, domani i sindacati su mandato dei lavoratori firmeranno l'accordo che è stato già scritto ieri in Regione. (ANSA).