Spezia: Thiago Motta, ci aspettiamo la migliore Inter

(ANSA) - SPEZIALE, 13 APR - Thiago Motta saggia le ambizioni di scudetto della ritrovata Inter, di cui fu protagonista nell'annata d'oro con Mourinho, quella del 'triplete'. Lo fa con uno Spezia forte di 33 punti in classifica che, visto il passo stentato delle inseguitrici, sembra ad oggi un bottino di grande sicurezza.

"La affronteremo con il rispetto che è dovuto a tutte le squadre - dice Motta -. Sappiamo che l'Inter è la squadra campione d'Italia e che possono arrivare fino in fondo a giocarsela anche quest'anno. Il mio periodo da nerazzurro l'ho goduto al massimo e oggi faccio lo stesso da tecnico dello Spezia. Mi sento fortunato ad essere qui e vivo l'attimo appieno".

Il pronostico è blindato. "Credo che con la vittoria contro la Juventus hanno ottenuto una grande spinta a livello morale - dice ancora il tecnico dello Spezia parlando dell'Inter -. Noi aspetteremo la migliore Inter possibile. Sono in grande forma, lo sappiamo. Dovremo essere al nostro massimo".

I 39 punti di Italiano non sono lontani, ma non sono neanche vicini. "Punto sempre a migliorarmi, non c'è altro modo di vivere questo sport. Come dico sempre, oggi sono contentissimo e spero domani di esserlo ancora di più. Però penso solamente solo alla prossima partita e non oltre. Vale anche per la nostra corsa salvezza, obiettivo che non abbiamo ancora ottenuto. Poi se gli altri risultati ci aiutano, chiaramente per noi è un vantaggio". (ANSA).