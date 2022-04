Sociale: oltre 25000 genovesi aiutati nel 2021, +48% in 5 anni

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Sono stati 25.203 i cittadini presi in carico dai servizi sociali del Comune di Genova nel 2021, aumentati del 48% rispetto ai 17.048 nel 2017. E' il trend emerso dalla presentazione dei dati di sintesi del sistema dei servizi sociali comunali illustrati dal consigliere delegato alle Politiche sociali Mario Baroni. Si tratta di 6.240 minori, 8.860 adulti, 3.077 diversamente abili, 5.304 anziani e 1.722 migranti.

Il Municipio con più persone supportate dai servizi sociali è il Centro Est con 3.040 assistiti, seguito dalla Val Polcevera (3.034), Medio Ponente (2.527), Ponente (2.490), Bassa Val Bisagno (2.338), Media Val Bisagno (2.135), Centro Ovest (1.672), Levante (1.231) e Medio Levante (1.106), a cui si aggiungono i 2.025 assistiti dall'Ufficio cittadini senza territorio (Ucst), i 1.865 dalla task force per il reddito di cittadinanza e i 1.504 dal progetto 'Mac'. "Nel 2021 il Comune di Genova ha investito 61 milioni sul sociale con un incremento di oltre 10 milioni rispetto al 2016, - sottolinea Baroni - per rispondere ai nuovi disagi e alle nuove sacche di povertà che la pandemia covid ha portato con sé e che oggi rischiano di ampliarsi ulteriormente a causa dei rincari dell'energia e delle materie prime". (ANSA).