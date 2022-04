Intervento al cuore con tecnica innovativa a Pietra Ligure

(ANSA) - SAVONA, 13 APR - Un raro intervento sulla tricuspide, è stato eseguito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). La cardiologia diretta dal dottor Shahram Moshiri è intervenuta su una paziente di 75 anni. L'operazione ha avuto esito positivo. La valvola tricuspide è una delle quattro valvole del cuore, si trova sul lato destro e la sua funzione è evitare che il sangue possa tornare indietro dopo essere stato pompato ai polmoni per essere ossigenato. Quando la valvola è insufficiente, il reflusso di sangue in atrio destro e nelle vene cave provoca congestione dei visceri e scompenso cardiaco. Normalmente la valvola viene aggiustata con una plastica tricuspidalica in una operazione a cuore aperto, ma spesso questo intervento è troppo pesante per il paziente, e il vizio valvolare resta non corretto impattando pesantemente sulla qualità di vita del paziente. E' stata quindi elaborata una procedura innovativa, che viene effettuata in pochissimi centri al mondo, che consiste nell'impianto di valvole bovine (proprio come quelle biologiche che impianta il chirurgo): il metodo utilizzato permette di intervenire sulla valvola tricuspide senza aprire il torace, bensì impiantando le valvole attraverso un accesso dalla vena femorale. In questo modo il rischio è assolutamente contenuto, il che rende il sistema particolarmente idoneo per l'impiego in pazienti a rischio o nei quali non è pensabile un intervento chirurgico tradizionale. (ANSA).