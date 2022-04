Guasto a motore, fermati interventi a Ospedale S. Martino

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Un guasto ha fermato stamani il gruppo elettrogeno del Monoblocco lato Levante dell'Ospedale San Martino di Genova costringendo i tecnici a sospendere gli interventi chirurgici. E' stato accertato che il fermo è stato provocato dalla presenza di sostanze acquose all'interno di uno dei serbatoi esterni. I tecnici sono intervenuti per la pulizia del motore e la riattivazione in tempi utili del sistema.

Per ottimizzare l'intervento, sono stati temporaneamente sospesi gli interventi chirurgici presso le sale del lato Levante del Monoblocco, della Radiologia Interventistica e dell'Emodinamica. "La task force interna al Policlinico ha però permesso di riprogrammare tutto il sospeso in maniera tale che le attività siano recuperate entro la fine della giornata" spiega una nota. (ANSA).