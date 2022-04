Covid: oltre 1500 nuovi casi in Liguria, tre morti

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Continuano a crescere i positivi al covid in Liguria. Sono 17654, 299 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1563 a fronte di 9915 tamponi (2441 molecolari e 7474 test antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 15,76%, mentre a livello nazionale è 14,8%. I nuovi positivi sono 721 nell'area di Genova, 286 nello Spezzino, 218 nell'Imperiese, 208 nel Savonese, 120 nel Tigullio, 10 non sono residenti in regione. Gli ospedalizzati sono 293, uno meno di ieri: tra questi 10 sono in terapia intensiva, come ieri. I guariti nelle 24 ore sono 1261. I morti sono tre, di età compresa tra 87 e 92. I decessi da inizio pandemia sono 5228. In isolamento domiciliare ci sono 17354 persone, 302 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 1214 vaccini di cui 29 proteici (ANSA).