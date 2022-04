A Lavagna il primo hotel 5 stelle del Tigullio Orientale

(ANSA) - LAVAGNA, 13 APR - È a Lavagna il primo albergo a 5 stelle del Tigullio Orientale. Si tratta del Villa Riviera, resort sulle alture in frazione Santa Giulia, 15 camere, 2 ristoranti, 1 spa "diffusa", 40 dipendenti e una stagione avviata oggi che durerà fino ad ottobre. Il Villa Riviera si è già ritagliato un posto nelle cronache per aver vinto il programma televisivo "4 hotel" con lo chef Bruno Barbieri. La proprietà è di un volto noto dell'imprenditoria locale, Matteo Campodonico fondatore di Wyscout, cofondatore di Wylab e recentemente proprietario anche delle storica lavanderia San Giorgio salvata dal fallimento. Al suo fianco in questa avventura Giovanna Frugone.

A sottolineare l'importanza per il territorio nell'avere un hotel a 5 stelle questa mattina il comune di Lavagna ha partecipato alla ripartenza dell'attività. "Due antiche ville affacciate su uno dei contesti più suggestivi di tutta la costa ligure - ha detto l'assessore al turismo del comune di Lavagna Elisa Covacci - dimostrano come dobbiamo continuare a credere e ad investire su un territorio le cui potenzialità sono realmente incredibili".

"Siamo davvero felici che questo progetto continui a crescere e a tal proposito permetteteci di ringraziare: il Comune di Lavagna e la Regione Liguria per averci sostenuto e la sinergia creata, tutto il nostro fantastico staff che con passione e dedizione si adopera per creare un servizio di eccellenza" è il commento di Giovanna Frugone e Matteo Camodonico. (ANSA).