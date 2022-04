Pnrr: nasce tavolo permanente Comune Genova e sindacati

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - Fare in modo che il lavoro che sarà creato dalla realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr sia stabile, sicuro e sulle basi della legalità. E' sulla falsa riga del protocollo stipulato già per quelli che erano stati i cantieri sul ponte di Genova che questa mattina il Comune e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un'intesa per la costituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio dei progetti finanziati dal Pnrr. "Bisogna fare un passo avanti per la gestione di tutti i fondi che arriveranno ed è necessario che ci sia un accordo dove garantiamo la protezione di chi troverà occupazione in questi progetti - ha detto il sindaco Marco Bucci -. Grazie ai sindacati avremo una garanzia in più sulla sicurezza sul posto di lavoro e sulla qualità dei contratti, ma anche, sulle norme per anticorruzione e antimafia. Questo è il modo per fare sì che tutti i finanziamenti siano spesi bene e abbiano una ricaduta economica e occupazionale sul territorio".

L'assessore con delega al Pnrr Pietro Piciocchi spiega che "la firma di stamani formalizza un percorso che informalmente è già iniziato, i temi di confronto potranno essere intanto la ricaduta sull'occupazione, visto che ancora non abbiamo fatto una stima esatta perché stiamo correndo per rispettare le scadenze che ci sono state imposte dal governo ma sarà interessante capire quali saranno gli impatti che questi lavori avranno su Genova, ma anche i temi della legalità e della sicurezza". (ANSA).