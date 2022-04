Ospedale unico Ponente ligure costerà oltre 371 mln

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "La costruzione dell'ospedale unico del Ponente ligure in provincia di Imperia a Taggia ha un costo aggiornato di 371 milioni e 844 mila euro". E' la stima indicata dall'assessore regionale delegato Marco Scajola in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del consigliere Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno). La stima comprende "la rivalutazione dei costi dei materiali di costruzione in conseguenza dell'attuale incremento dei prezzi dei materiali edili e impiantistici". Previsto l'avvio di procedure di variante urbanistica nel piano regolatore del Comune di Taggia con l'individuazione delle aree da acquisire ed espropriare. "La precedente Giunta Burlando - ha commentato Scajola - aveva individuato l'area dell'ospedale nuovo nella parte bassa di Taggia che non avrebbe garantito gli spazi necessari a un ospedale con l'ambizione di diventare un riferimento per il Ponente. Quindi abbiamo individuato la zona più in alto che renderà più facili gli espropri e soprattutto - ha concluso - garantirà uno spazio maggiore rispetto a quello erroneamente previsto inizialmente". (ANSA).