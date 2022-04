Ex Ilva: Rsu, paranco rotto fa cadere bobina da 250 chili

Ennesimo problema legato alla manutenzione all'ex Ilva di Cornigliano, a poche ore dallo sciopero e dall'incontro con il prefetto che si è impegnato a convocare un tavolo sulla sicurezza tra azienda e lavoratori. Lo denunciano l'Rsu. Intorno alle 18 "la rottura di un paranco nel reparto Treno a freddo 2, segnalato nel report consegnato al prefetto questa mattina - spiega l'Rsu - ha causato la caduta da circa due metri e mezzo di una bobina di reggette da 250 chili che stava per essere issata al piano superiore dell'impianto per ricaricare la reggettatrice automatica. Fortunatamente nemmeno questa volta ci sono stati danni a persone. Ma il fatto conferma la precarietà della sicurezza in stabilimento". Il delegato alla sicurezza ha fermato gli impianti. "E' una delle tante segnalazioni che questa mattina abbiamo consegnato nero su bianco al prefetto" spiega il coordinatore dell'Rsu Armando Palombo. L'auspicio dei sindacati, dopo l'incontro di questa mattina, è che entro la prossima settimana sia convocato il tavolo con la direzione azienda per verificare lo stato degli impianti.

Domenica scorsa si erano rotti i cavi di una gru facendo cadere un rotolo da 10' tonnellate. I sindacati avevano proclamato 24 ore di sciopero e, dopo avere occupato la direzione, hanno incontrato il Prefetto. (ANSA).