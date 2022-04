Ex Ilva: prefetto Genova a Rsu, tavolo su situazione impianti

Un impegno da parte del prefetto di Genova Renato Franceschelli a istituire un tavolo tra azienda e rappresentanti della sicurezza dei lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano sulla situazione degli impianti all'interno dello stabilimento. E' questo il risultato ottenuto dall'rsu di Acciaierie d'Italia e dalle segreterie di Fiom, Fim e Uilm al termine dell'incontro che si è tenuto stamattina. La delegazione informerà ora i lavoratori in presidio per sospendere lo sciopero che era stato prolungato a tutta la mattina. "Ho concesso l'incontro il prima possibile - ha spiegato il prefetto Franceschelli - perché mi interessava sentire dalla voce dei sindacati una preoccupazione che ovviamente comprendo e che merita attenzione. Rispetto al fatto specifico ci sono le indagini, ma il mio compito nei prossimi giorni sarà provare a dare concretezza alla richiesta sindacale di un confronto tra azienda e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che vada oltre il singolo episodio". I sindacati hanno detto al prefetto che "da oggi il controllo sugli impianti sarà ulteriormente accentuato e gli abbiamo consegnato una memoria che mette nero su bianco tutti i problemi che in questi mesi abbiamo segnalato all'azienda".

I lavoratori hanno scioperato per la sicurezza in fabbrica dopo l'incidente di sabato scorso ed hanno fatto in corteo per le strade di Cornigliano (ANSA).