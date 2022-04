Difende capotreno, aggredito il questore vicario di Savona

Il vicario della questura di Savona, Agostino Gallo, è stato picchiato ieri pomeriggio, a Pegli, a bordo dell'Intercity proveniente da Savona dopo avere difeso una capotreno e una controllora da un passeggero che non voleva scendere perché senza biglietto. L'uomo, un marocchino di 39 anni, è stato arrestato dalla polizia per lesioni aggravate, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e furto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, l'uomo è salito a bordo del treno senza biglietto. Quando la capotreno gli ha detto che gli avrebbe fatto la multa e che doveva scendere si è scagliato contro di lei. Il dirigente della polizia ha visto la scena ed è intervenuto. Il passeggero per tutta risposta lo ha colpito in faccia rompendogli il naso e ferendolo a un occhio. Il vicario è stato portato all'ospedale San Martino di Genova dove ha riportato lesioni con una prognosi di 40 giorni. L'aggressore, dopo avere picchiato il funzionario, ha preso un martelletto frangivetro e ha iniziato a spaccare i finestrini prima di essere fermato dalle volanti. (ANSA).