Derubavano anziani con tecnica del finto idraulico, tre arresti

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - I carabinieri di Genova hanno arrestato tre persone accusate di truffe agli anziani. I tre, tutti di origine Sinti di età compresa tra i 60 e i 30 anni, adottavano sempre la stessa tecnica. Uno di loro si presentava in casa del malcapitato fingendosi idraulico che doveva controllare gli impianti di riscaldamento e rubava un oggetto di poco valore. Dopo averlo consegnato a un complice si presentava un'altra persona dicendo di essere un agente e che li informava che avevano subito un furto mostrando l'oggetto rubato poco prima. A quel punto gli anziani, spaventati, per constatare che non mancassero altri gioielli mostravano ai finti agenti il resto dei gioielli. I finti agenti a quel punto distraevano le vittime e rubavano tutto. I carabinieri hanno recuperato monili per un valore di 300 mila euro. I tre complici, già ai domiciliari per altri furti, vivono in Piemonte ma si spostavano in Liguria, Lombardia e in Basso Piemonte per truffare gli anziani. (ANSA).