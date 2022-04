Alla Spezia una nuova 'porta d'ingresso' per i croceristi

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - Consegnati questa mattina alla Spezia i lavori di ristrutturazione di Largo Fiorillo, porta d'accesso alla città per i croceristi. Il cantiere, finanziato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, ha riguardato il rifacimento degli asfalti e dei giardini di fronte alla Capitaneria di Porto. "Un nuovo biglietto da visita per i turisti che sbarcano al terminal e per gli spezzini che frequentano il lungomare", ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini prima del taglio del nastro.

"Mi preme sottolineare il valore di collegamento alla passeggiata Morin, parte di una strategia di ricongiungimento della città con il mare, di cui l'Adsp vuole farsi portavoce".

L'opera è costata 2,2 milioni di euro, finanziata dall'ente di Via del Molo con fondi propri. I lavori per liberare dalle attività portuali la prima porzione della vicina Calata Paita subiranno invece qualche ritardo. "È difficile trovare i materiali da cantiere in questo momento - ha spiegato l'ingegnere Fabrizio Simonelli dell'autorità portuale -, sia a causa della grande richiesta interna che degli effetti della guerra". (ANSA).