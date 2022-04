Tar conferma fogli via per blitz ecologisti a festival Sanremo

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Il Tar della Liguria non sospende i provvedimenti di foglio di via da Sanremo per tre anni emessi dalla Questura di Imperia lo scorso 4 febbraio nei confronti di una decina di ambientalisti e attivisti di Greenpeace autori di un blitz di protesta "contro il greenwashing" durante il Festival canoro della Città dei Fiori.

In occasione della terza serata dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, attivisti di Greenpeace erano entrati in azione di fronte all'ingresso del Teatro Ariston per manifestare in modo particolar "contro l'operazione di greenwashing" di Eni tra i principali sponsor della kermesse musicale.

Ai ricorrenti la Questura aveva contestato "una condotta che li qualificherebbe come persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica (in particolare, si contesta di aver promosso una riunione in luogo pubblico senza darne preavviso, di aver invaso la zona interdetta al pubblico e di aver gettato vernice su cartelloni pubblicitari, turbando i presenti, ostacolando l'ingresso al Teatro Ariston e generalmente provocando rischi per la sicurezza pubblica) - spiega il Tar nelle motivazioni con cui rigetta le richieste degli attivisti di sospendere i fogli di via - Il rientro a Sanremo sarebbe comunque possibile con la preventiva autorizzazione del Questore e per i soggetti sottoposti a misura di prevenzione la legge non prevede una preclusione assoluta dal partecipare a gare e concorsi pubblici".

Dopo la manifestazione e l'intervento della polizia, Greenpeace in una nota aveva rivendicato "la protesta pacifica: reazione sproporzionata delle forze dell'ordine". (ANSA).