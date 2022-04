Hi Lex: corteo dei lavoratori a Chiavari contro gli esuberi

(ANSA) - CHIAVARI, 11 APR - Sono tornati in strada questa mattina per le vie di Chiavari i lavoratori di Hi-Lex, l'azienda giapponese che produce alzacristalli elettrici per auto che ha annunciato l'esubero di 22 lavoratori sui 240 in forza nello stabilimento di Sampierdicanne. Il corteo ha sfilato nel cuore della città, nel carrugio, incassando la solidarietà di alcuni commercianti che hanno abbassato le saracinesche, e si è fermato sotto la sede di Confindustria Chiavari dopo aver temporaneamente bloccato l'uscita autostradale. La richiesta dei sindacati è sempre la stessa, no ai licenziamenti; l'azienda è scesa da 22 a 14 esuberi. Domani in Regione nuovo confronto sia sui numeri sia su eventuali ricollocanti. Oggi in comune a Chiavari i delegati sindacali incontreranno l'amministrazione accusata di non aver solidarizzato abbastanza con i lavoratori.

(ANSA).