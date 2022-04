Ex Ilva: lavoratori proclamano sciopero di 24 ore

Nessun riscontro dalla dirigenza di Acciaierie d'Italia di Cornigliano dopo che i lavoratori dell'ex Ilva che stamattina sono saliti negli uffici della direzione occupandola per alcune ore con l'obiettivo di chiedere garanzie sulla sicurezza. E dopo una mattinata di attesa l'Rsu ha deciso di prolungare lo sciopero di stamattina per 24 ore. Le segreterie di Fiom, Fim e Uilm hanno chiesto al Prefetto di Genova Renato Franceschelli di convocare un incontro urgente con

la direzione di Acciaierie d'Italia. Per domani mattina intanto è stata convocata un'assemblea alle 7 davanti ai cancelli dello stabilimento. (ANSA).