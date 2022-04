Casa abusiva con pala eolica trovata in bosco alla Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 APR - La polizia municipale della Spezia ha trovato, su indicazione di una associazione ambientalista una casetta abusiva in cemento e legno costruita in un boschetto alla Spezia. Nel bel mezzo della vegetazione e lontano da tutte le abitazioni gli agenti hanno prima trovato accumuli di rifiuti e materiale vario abbandonato alla rinfusa vicino a alcune tettoie di legno e cemento e due roulotte. Dopo un primo sopralluogo, e ricostruita la proprietà dei terreni gli agenti hanno ipotizzato un primo reato di invasione di terreni perché le opere, tutte abusive, insistevano su una porzione di territorio di proprietà del Comune della Spezia. L'altra parte di terreno risultava intestata a persona deceduta ormai da trent'anni: eredi, due fratelli ultrasessantenni residenti alla Spezia che sono stati sorpresi durante un secondo sopralluogo.

Proprio durante quel sopralluogo gli agenti hanno trovato in un angolo di un'opera in legno e cemento che fungeva da ricovero attrezzi, una porticina. Nonostante l'uomo, risultato poi autore delle opere abusive, riferisse che tale accesso portava a un piccolo ripostiglio, davanti agli occhi degli agenti si è parato un vero e proprio 'appartamento' realizzato abusivamente in parte sottoterra e in parte fuori terra, con tanto di soggiorno, angolo cottura, vano bagno con box doccia e camera da letto, arredati di tutto punto. Per ovviare alla mancanza di energia elettrica l'uomo si era addirittura dotato di pannelli solari e di un generatore eolico a pale su sostegno metallico, il tutto ben mimetizzato nella fitta vegetazione circostante. Visto che è stato accertato che l'uomo viveva lì, la Polizia Locale ha formalizzato il reato di realizzazione di fabbricato in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, oltreché per l'abbandono di rifiuti. (ANSA).